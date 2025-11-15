خسر منتخب مصر أمام نظيره الأوزبكستاني بثنائية نظيفة، أمس (الجمعة)، على ملعب «هزاع بن زايد» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات بطولة العين الدولية الودية.

سجل هدفي أوزبكستان اللاعب أوستون أورونوف في الدقيقتين 4 و43، ليتلقى المنتخب المصري الهزيمة الثانية في عهد المدرب حسام حسن خلال 17 مباراة خاضها تحت قيادته، حيث كانت الهزيمة الأولى أمام كرواتيا في مباراة ودية أقيمت في مارس 2024، وانتهت بخسارة مصر 4-2.

مصر تواجه الرأس الأخضر

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة تحديد المركز الثالث، حيث سيواجه منتخب الرأس الأخضر الإثنين القادم، بينما يلتقي منتخب أوزبكستان مع إيران الثلاثاء في نهائي البطولة الودية.

ويواصل منتخب مصر تحضيراته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب الشهر القادم، حيث يوجد في المجموعة الثانية رفقة جنوب أفريقيا، وأنغولا، وزيمبابوي.