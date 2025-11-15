قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على أنغولا بثنائية نظيفة في مباراة ودية جمعتهما مساء أمس (الجمعة).

أقيمت المباراة على ملعب «11 نوفمبر» حيث تم إغراء الأرجنتين بنحو 12 مليون دولار مقابل الحضور إلى لواندا، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال أنغولا.

ميسي يصنع ويسجل

افتتح منتخب التانغو التسجيل في الدقيقة 43، بتسديدة قوية أطلقها لاوتارو مارتينيز من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من ميسي.

وفي الشوط الثاني، رد مارتينيز الهدية لقائد الأرجنتين، حيث مرر كرة رائعة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء، ليهز الأخير الشباك مسجلاً الهدف الثاني.

واكتفى منتخب الأرجنتين بمباراة واحدة خلال فترة التوقف الدولية، بينما كانت مباراة اليوم بمثابة اختبار قوي لمنتخب أنغولا الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب الشهر القادم، حيث يتواجد في مجموعة صعبة تضم مصر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.