اختتمت اليوم منافسات البطولة العربية للغولف للرجال والروّاد، التي أُقيمت على أرض نادي الرياض للغولف، في نسخة مميزة قدّم خلالها اللاعبون العرب مستويات فنية عالية عكست التطور الكبير الذي تشهده رياضة الغولف في المنطقة. وشهد اليوم الختامي تتويج أبطال الفردي والفرق وسط حضور رفيع من ممثلي الاتحادات العربية.



وتوج اللاعب يوسف الهالي من المملكة المغربية بلقب الفردي لفئة الرجال بعد أداء متألق على مدار أيام البطولة، ليؤكد تفوّق الغولف المغربي واستمرار حضوره القوي على الساحة العربية.



وبهذا الفوز، تأهّل الهالي تلقائياً للمشاركة في بطولة السعودية الدولية المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، التي ستُقام الأسبوع القادم في نادي الرياض للغولف بمشاركة نخبة من نجوم العالم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «واو» – غولف وسيارات وموسيقى الذي يأتي على أجندة موسم الرياض 2025. وحل بالمركز الثاني اللاعب المصري عيسى أبوالعلا، فيما جاء ثالثاً رضا الهالي من المملكة المغربية.



وفي فئة الفرق حل المنتخب المغربي بالمركز الأول، فيما جاء منتخب جمهورية مصر ثانياً، وحل بالمركز الثالث منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة.



وفي فئة الروّاد، خطف الأمير خالد بن سعود الفيصل لقب الفردي بعد أداء ثابت ومستوى مميز، ليضيف إنجازاً جديداً للغولف السعودي في نسخة شهدت منافسة قوية بين نخبة اللاعبين العرب من جيل الروّاد، وجاء بالمركز الثاني اللاعب البحريني حمد مبارك عفنان، وحل ثالثاً سليمان برادى من المملكة المغربية.



وفي فئة فرق الرواد توج منتخب مملكة البحرين بالمركز الأول، وحل ثانياً منتخب الجمهورية اللبنانية، وفي المركز الثالث منتخب المملكة المغربية.



وقد جرت مراسم التتويج بحضور كلٍّ من:



نائب الرئيس التنفيذي للمصرفية في البنك العربي الوطني – الراعي الرسمي للبطولة عثمان البدر،



والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف نوح علي رضا، إلى جانب ممثلي الاتحاد العربي للغولف، الذين شاركوا في تسليم الكؤوس للفائزين.



وعبّرت الوفود العربية عن تقديرها الكبير لحسن التنظيم والاستضافة المميزة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالاتحاد السعودي للغولف، مثمنين جهود ياسر بن عثمان الرميان في تطوير الغولف العربي، خصوصاً بعد تجديد الثقة به رئيساً للاتحاد العربي للغولف حتى عام 2029 خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد على هامش البطولة.



كما وجّه الاتحادان العربي والسعودي للغولف شكرهما وتقديرهما إلى البنك العربي الوطني لرعايته الكريمة للبطولة، مؤكدين أن هذا الدعم شكّل إضافة نوعية وركناً أساسياً في نجاح النسخة الحالية.



واختُتم الحفل بالتقاط الصورة التذكارية للأبطال ورؤساء الوفود، وسط أجواء مليئة بالفخر والاعتزاز ببطولة حملت الروح العربية الأصيلة، وأكدت المكانة المتنامية للغولف العربي على المستويين الإقليمي والدولي.