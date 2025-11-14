توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أبناء محمد بن عايش بن محمد الطيار بـ«كأس الوفاء» للأمير محمد بن سعود الكبير، رحمه الله، إثر فوز الجواد «ماونتن توب» في الشوط العاشر من الحفل الـ34 لنادي سباقات الخيل لمسافة 2000 متر، المخصص لخيل الإنتاج المحلي السعودي عمر 4 سنوات فأكثر.



وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية بالنادي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من مسؤولي نادي الخيل. وحضر التتويج الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير.