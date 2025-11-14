وقّع الاتحاد السعودي للترايثلون مذكرة تفاهم إستراتيجية مع منظمة المحترفين للترايثلون (PTO)، في خطوة تُعد من أبرز محطات تطوير هذه الرياضة في المملكة.



وجرت مراسم التوقيع في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، ورئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أنطونيو أريماني، إضافة إلى رئيس الاتحاد السعودي للترايثلون مشعل السليمان.



وتهدف الاتفاقية إلى بناء منظومة متكاملة لتطوير رياضة الترايثلون، بدءًا من تنمية القاعدة الشعبية مرورًا بإعداد نخبة من الرياضيين القادرين على المنافسة عالميًا، وصولًا إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني ونمط الحياة الصحية في مختلف مناطق المملكة.



وتضع المذكرة إطارًا لتعاون واسع يشمل استضافة فعاليات دولية كبرى، أبرزها سباقات T100 Triathlon World Tour، وإطلاق بطولة ترايثلون وطنية سعودية، إلى جانب تطوير برامج لصقل المواهب السعودية بالتعاون مع نخبة المحترفين العالميين.



وتتضمن الشراكة خططًا مشتركة لابتكار محتوى إعلامي وتسويقي نوعي، وتأمين شريك بث محلي لنقل البطولات، إضافة إلى دعم برامج التطوير الرياضي، وتقديم التدريب المتخصص للكوادر الفنية والمتطوعين، بما يعزز جاهزية القطاع لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.



وأكّد رئيس الاتحاد السعودي للترايثلون، أن الاتفاقية تشكّل منعطفًا مهمًا في مسار الارتقاء باللعبة داخل المملكة، مشيرًا إلى أنها ستُحدث نقلة نوعية في الفرص المتاحة للرياضيين، وتعزّز حضور المملكة في المشهد الدولي للترايثلون.



من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الدولي، أن الشراكة تنسجم مع رؤية الاتحاد في توسيع انتشار الرياضة عالميًا، مشيرًا إلى ما تمتلكه المملكة من إمكانات كبيرة لاستضافة فعاليات عالمية عالية المستوى.