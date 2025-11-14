الأخضر يزين القائمة.. 29 منتخباً تأهلوا إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى 29 منتخباً.



منتخب فرنسا، آخر المنتخبات المتأهلة، عقب فوزه الكبير برباعية نظيفة على أوكرانيا، أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية، بمشاركة نجم الاتحاد، نغولو كانتي، الذي صنع الهدف الثالث.

وكان المنتخب السعودي ضمن تأهله إلى كأس العالم في وقت سابق من الشهر الماضي، ليضمن بذلك مشاركته السابعة في المونديال والثالثة على التوالي.



المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026:

البلاد المضيفة: الولايات المتحدة - المكسيك - كندا.

قارة آسيا: السعودية - أستراليا - إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - قطر - الأردن - أوزبكستان.

أفريقيا: مصر - الجزائر - تونس - غانا - المغرب - الرأس الأخضر - ساحل العاج - السنغال - جنوب أفريقيا.

أوروبا: فرنسا - إنجلترا.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين - البرازيل - الإكوادور - أوروغواي - كولومبيا - باراغواي.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

