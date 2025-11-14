الأخضر يزين القائمة.. 29 منتخباً تأهلوا إلى كأس العالم 2026
14 نوفمبر 2025 - 16:39
|
آخر تحديث 14 نوفمبر 2025 - 16:39
محمد جمعة (القاهرة)
ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى 29 منتخباً.
منتخب فرنسا، آخر المنتخبات المتأهلة، عقب فوزه الكبير برباعية نظيفة على أوكرانيا، أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية، بمشاركة نجم الاتحاد، نغولو كانتي، الذي صنع الهدف الثالث.
وكان المنتخب السعودي ضمن تأهله إلى كأس العالم في وقت سابق من الشهر الماضي، ليضمن بذلك مشاركته السابعة في المونديال والثالثة على التوالي.
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026:
البلاد المضيفة: الولايات المتحدة - المكسيك - كندا.
قارة آسيا: السعودية - أستراليا - إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - قطر - الأردن - أوزبكستان.
أفريقيا: مصر - الجزائر - تونس - غانا - المغرب - الرأس الأخضر - ساحل العاج - السنغال - جنوب أفريقيا.
أوروبا: فرنسا - إنجلترا.
أمريكا الجنوبية: الأرجنتين - البرازيل - الإكوادور - أوروغواي - كولومبيا - باراغواي.
أوقيانوسيا: نيوزيلندا.
The number of teams officially qualified for the 2026 World Cup, scheduled to be held in the United States, Canada, and Mexico, has risen to 29 teams.
The French national team, the last team to qualify, secured their spot with a significant 4-0 victory over Ukraine yesterday (Thursday) in the fifth round of the European qualifiers, with the participation of Union star N'Golo Kanté, who assisted the third goal.
The Saudi national team had secured its qualification for the World Cup earlier last month, thus ensuring its seventh participation in the tournament and third in a row.
Teams qualified for the 2026 World Cup:
Host countries: United States - Mexico - Canada.
Asia: Saudi Arabia - Australia - Iran - Japan - South Korea - Qatar - Jordan - Uzbekistan.