سطع نجم السباحين الأتراك في ختام منافسات السباحة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، إذ حصدوا سبع ميداليات ذهبية خلال يوم واحد من المنافسات التي أُقيمت في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وتُوج التركي بيركي ساكا بذهبية سباق 200 متر ظهر للرجال، تلاه التونسي محمد بن عباس بالفضة، ونال التركي ميرت حاطب أوغلو البرونز. وفي فئة السيدات، فازت التركية سوديم دينيزلي بذهبية السباق ذاته، وحلت مواطنتها حليمة زولال ثانيةً، وجاءت الجزائرية جيهان بن شاذلي ثالثةً.
وفي سباق 400 متر حرة للرجال، نال الأوزبكي إيليا سيبيرتسيف الميدالية الذهبية، وحلّ التركي كوزي تونجالي ثانياً، ومواطنه أحمد ميتي بويلو ثالثاً، بينما أحرزت التونسية جميلة بولاكبش ذهبية السيدات في الفئة نفسها، متقدمة على التركية إيجيم دونمز أوريتير والسباحة باليس شاكار.
وفي سباق 50 متر ظهر، توج التركي ميرت علي ساتير بذهبية الرجال، تلاه الإيراني هومير عباسي والإندونيسي جيسون دونفان يوسف، فيما حصدت التركية سوديم دينيزلي ذهبية السيدات، وجاءت السنغالية أومي ديوب ثانيةً، والإندونيسية كاندريا فليريني ثالثةً.
وفي 100 متر فراشة للرجال، توج الأوزبكي إلدوربك أوسمونوف بالذهب، تلاه الكازاخستاني عادل بك موسين بالفضة، والأوغندي جيسي سوبي بالبرونز، بينما فازت الكازاخية صوفيا سبودارينكو بذهبية السيدات، وجاءت التركيتان ديفني تانيج وسحر كايا في المركزين الثاني والثالث.
وفي 50 متر صدر للسيدات، توجت المغربية إيمان حودة البارودي بالميدالية الذهبية، تلتها التركية بينار دونمز، ونالت اللبنانية لين الحاج البرونزية، فيما نال التركي حسين إيمري ساكجي ذهبية الرجال في السباق نفسه متفوقاً على مواطنه نصرت الأفرادي، والمغربي أحمد ياسين ثالثاً.
وفي سباقات 4×100 متر تتابع حرة، واصلت تركيا هيمنتها، بحصدها الذهب في فئتي الرجال والسيدات، فيما جاءت الجزائر ثانيةً في السيدات، وكازاخستان ثانيةً في الرجال، وأوزبكستان وإندونيسيا ثالثتين على التوالي.
The Turkish swimmers shone at the conclusion of the swimming competitions in the sixth Islamic Solidarity Games (Riyadh 2025), as they won seven gold medals in a single day of competitions held at the Prince Faisal bin Fahd Olympic Complex.
Turkish swimmer Berki Saka was crowned with the gold medal in the men's 200-meter backstroke, followed by Tunisian Mohamed Ben Abbas with silver, and Turkish Mert Hatipoğlu with bronze. In the women's category, Turkish Sudim Denizli won the gold in the same race, while her compatriot Halima Zulal came in second, and Algerian Jihan Ben Shadhli took third place.
In the men's 400-meter freestyle, Uzbek Ilya Sibertsev won the gold medal, with Turkish Kozi Tongali in second place and his compatriot Ahmed Meti Boylu in third, while Tunisian Jamila Boulakbesh won the women's gold in the same category, ahead of Turkish Ecem Donmez Uritir and swimmer Aylis Shakar.
In the men's 50-meter backstroke, Turkish Mert Ali Satir was awarded the gold, followed by Iranian Homair Abbasi and Indonesian Jason Donvan Youssef, while Turkish Sudim Denizli won the women's gold, with Senegalese Oumi Diop in second place and Indonesian Kandria Flirini in third.
In the men's 100-meter butterfly, Uzbek Eldorbek Osmonov took the gold, followed by Kazakh Adilbek Musin with silver and Ugandan Jesse Sobi with bronze, while Kazakh Sofia Spodarenko won the women's gold, with Turkish swimmers Defne Tanig and Sahar Kaya finishing in second and third places, respectively.
In the women's 50-meter breaststroke, Moroccan Iman Houdah Al-Baroudi won the gold medal, followed by Turkish Pinar Donmez, and Lebanese Lynn Al-Hajj took the bronze, while Turkish Hussein Emre Sakci won the men's gold in the same race, surpassing his compatriot Nasrat Al-Afradi, with Moroccan Ahmed Yassin in third.
In the 4×100 meter freestyle relay events, Turkey continued its dominance, winning gold in both the men's and women's categories, while Algeria came in second in the women's category, Kazakhstan second in the men's, and Uzbekistan and Indonesia finished third in succession.