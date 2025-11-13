سطع نجم السباحين الأتراك في ختام منافسات السباحة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، إذ حصدوا سبع ميداليات ذهبية خلال يوم واحد من المنافسات التي أُقيمت في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.


وتُوج التركي بيركي ساكا بذهبية سباق 200 متر ظهر للرجال، تلاه التونسي محمد بن عباس بالفضة، ونال التركي ميرت حاطب أوغلو البرونز. وفي فئة السيدات، فازت التركية سوديم دينيزلي بذهبية السباق ذاته، وحلت مواطنتها حليمة زولال ثانيةً، وجاءت الجزائرية جيهان بن شاذلي ثالثةً.


وفي سباق 400 متر حرة للرجال، نال الأوزبكي إيليا سيبيرتسيف الميدالية الذهبية، وحلّ التركي كوزي تونجالي ثانياً، ومواطنه أحمد ميتي بويلو ثالثاً، بينما أحرزت التونسية جميلة بولاكبش ذهبية السيدات في الفئة نفسها، متقدمة على التركية إيجيم دونمز أوريتير والسباحة باليس شاكار.


وفي سباق 50 متر ظهر، توج التركي ميرت علي ساتير بذهبية الرجال، تلاه الإيراني هومير عباسي والإندونيسي جيسون دونفان يوسف، فيما حصدت التركية سوديم دينيزلي ذهبية السيدات، وجاءت السنغالية أومي ديوب ثانيةً، والإندونيسية كاندريا فليريني ثالثةً.


وفي 100 متر فراشة للرجال، توج الأوزبكي إلدوربك أوسمونوف بالذهب، تلاه الكازاخستاني عادل بك موسين بالفضة، والأوغندي جيسي سوبي بالبرونز، بينما فازت الكازاخية صوفيا سبودارينكو بذهبية السيدات، وجاءت التركيتان ديفني تانيج وسحر كايا في المركزين الثاني والثالث.


وفي 50 متر صدر للسيدات، توجت المغربية إيمان حودة البارودي بالميدالية الذهبية، تلتها التركية بينار دونمز، ونالت اللبنانية لين الحاج البرونزية، فيما نال التركي حسين إيمري ساكجي ذهبية الرجال في السباق نفسه متفوقاً على مواطنه نصرت الأفرادي، والمغربي أحمد ياسين ثالثاً.


وفي سباقات 4×100 متر تتابع حرة، واصلت تركيا هيمنتها، بحصدها الذهب في فئتي الرجال والسيدات، فيما جاءت الجزائر ثانيةً في السيدات، وكازاخستان ثانيةً في الرجال، وأوزبكستان وإندونيسيا ثالثتين على التوالي.