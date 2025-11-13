تصفيات كأس العالم (آسيا)


الإمارات × العراق الساعة 7:00 م


تصفيات كأس العالم (أوروبا)


أذربيجان × آيسلندا الساعة 8:00 م


فرنسا × أوكرانيا الساعة 10:45 م


أرمينيا × هنغاريا الساعة 8:00 م


آيرلندا × البرتغال الساعة 10:45 م


النرويج × إستونيا الساعة 8:00 م


مولدوفا × إيطاليا الساعة 10:45 م


آندورا × ألبانيا الساعة 10:45 م


إنجلترا × صربيا الساعة 10:45 م


تصفيات كأس العالم (إفريقيا)


نيجيريا × الغابون الساعة 8:00 م


الكاميرون × الكونغو الساعة 10:00 م


المباريات الودية الدولية


الجزائر × زيمبابوي الساعة 5:30 م


إيران × الرأس الأخضر الساعة 6:00 م