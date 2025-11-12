بعد 20 عاماً من تتويج أحمد القضماني (رئيس الاتحاد السعودي للسباحة سابقاً) بميدالية ذهبية في البطولة الإسلامية الأولى التي احتضنتها السعودية في عام 2005، كرر البطل زيد السراج، الإنجاز نفسه في البطولة الحالية في دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة، التي تستضيفها الرياض حتى (21) نوفمبر الجاري، بعد فوزه بذهبية سباق (100) متر حرة، ضمن منافسات مسابقة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبذلك يحقق «السراج» أول ميدالية ذهبية للسعودية.



وجاء فوز السراج بالذهبية بحلوله في المركز الأول في نهائي السباق بزمن (49.62) ثانية ورقم سعودي جديد، بفارق عشر من الثانية عن القطري علي حسن، الذي جاء ثانياً بزمن (49.63) ثانية، فيما نال السعودي عماد الزبن، الميدالية البرونزية بزمن (50.04) ثانية.



يذكر أن«زيد السراج» ولد في 20 نوفمبر 2007، وحقق أول أرقامه القياسية في عام 2021، لفئة «13-14 سنة» في سباق الـ 50 مترا حرة بزمن 26.58 ثانية في بطولة محلية، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وكان أصغر سباح مشارك.