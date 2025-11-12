بعد 20 عاماً من تتويج أحمد القضماني (رئيس الاتحاد السعودي للسباحة سابقاً) بميدالية ذهبية في البطولة الإسلامية الأولى التي احتضنتها السعودية في عام 2005، كرر البطل زيد السراج، الإنجاز نفسه في البطولة الحالية في دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة، التي تستضيفها الرياض حتى (21) نوفمبر الجاري، بعد فوزه بذهبية سباق (100) متر حرة، ضمن منافسات مسابقة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبذلك يحقق «السراج» أول ميدالية ذهبية للسعودية.
وجاء فوز السراج بالذهبية بحلوله في المركز الأول في نهائي السباق بزمن (49.62) ثانية ورقم سعودي جديد، بفارق عشر من الثانية عن القطري علي حسن، الذي جاء ثانياً بزمن (49.63) ثانية، فيما نال السعودي عماد الزبن، الميدالية البرونزية بزمن (50.04) ثانية.
يذكر أن«زيد السراج» ولد في 20 نوفمبر 2007، وحقق أول أرقامه القياسية في عام 2021، لفئة «13-14 سنة» في سباق الـ 50 مترا حرة بزمن 26.58 ثانية في بطولة محلية، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وكان أصغر سباح مشارك.
After 20 years since Ahmed Al-Qudmani (former president of the Saudi Swimming Federation) won a gold medal at the first Islamic Championship held in Saudi Arabia in 2005, champion Zaid Al-Saraj repeated the same achievement in the current championship of the sixth Islamic Solidarity Games, hosted by Riyadh until November 21, by winning the gold medal in the 100-meter freestyle event, part of the swimming competition at the Prince Faisal bin Fahd Olympic Complex, in the presence of Prince Abdulaziz bin Turki bin Faisal, president of the Saudi Olympic and Paralympic Committee, and Prince Fahd bin Jalawi bin Abdulaziz bin Musaid, vice president of the Saudi Olympic and Paralympic Committee, thus achieving the first gold medal for Saudi Arabia.
Al-Saraj won the gold by finishing first in the final of the race with a time of 49.62 seconds, setting a new Saudi record, just a tenth of a second ahead of Qatari Ali Hassan, who came in second with a time of 49.63 seconds, while Saudi Imad Al-Zabin won the bronze medal with a time of 50.04 seconds.
It is worth noting that "Zaid Al-Saraj" was born on November 20, 2007, and achieved his first record in 2021, for the "13-14 years" category in the 50-meter freestyle with a time of 26.58 seconds at a local championship, and he participated in the Olympic Games in Paris 2024, being the youngest swimmer in attendance.