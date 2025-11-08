يبدأ المنتخب السعودي معسكره الإعدادي بجدة غداً الأحد، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر انطلاقتها في مطلع ديسمبر القادم.


وسيخوض «الأخضر» خلال معسكر جدة مباراتين وديتين، (الأولى) أمام منتخب ساحل العاج (الجمعة) القادم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، و(الثانية) ضد منتخب الجزائر (الثلاثاء) 18 نوفمبر الجاري على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.


وضم المدرب رينارد (27) لاعباً، للمعسكر بجدة وهم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، محمد سليمان، ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح أبوالشامات، عبدالرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.


يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.


انفوجرافيك


مباراتا الأخضر الوديتين


الجمعة 2025/11/14 السعودية - ساحل العاج ملعب الإنماء بجدة


الثلاثاء 2025/11/18 السعودية - الجزائر ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة