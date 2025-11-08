يبدأ المنتخب السعودي معسكره الإعدادي بجدة غداً الأحد، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر انطلاقتها في مطلع ديسمبر القادم.
وسيخوض «الأخضر» خلال معسكر جدة مباراتين وديتين، (الأولى) أمام منتخب ساحل العاج (الجمعة) القادم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، و(الثانية) ضد منتخب الجزائر (الثلاثاء) 18 نوفمبر الجاري على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
وضم المدرب رينارد (27) لاعباً، للمعسكر بجدة وهم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، محمد سليمان، ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح أبوالشامات، عبدالرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.
انفوجرافيك
مباراتا الأخضر الوديتين
الجمعة 2025/11/14 السعودية - ساحل العاج ملعب الإنماء بجدة
الثلاثاء 2025/11/18 السعودية - الجزائر ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة
The Saudi national team will begin its training camp in Jeddah tomorrow, Sunday, as part of the preparation program for the FIFA Arab Cup Qatar 2025, which is scheduled to kick off in early December.
The "Green" will play two friendly matches during the Jeddah camp: the first against the Ivory Coast national team next Friday at the Al-Inma Stadium in King Abdullah Sports City in Jeddah, and the second against the Algeria national team on Tuesday, November 18, at Prince Abdullah Al-Faisal Stadium in Jeddah.
Coach Renard has called up 27 players for the camp in Jeddah, including: Nawaf Al-Aqidi, Abdulrahman Al-Sanabi, Mohammed Al-Yami, Raghed Najjar, Muteb Al-Harbi, Jihad Dhakri, Abdulilah Al-Amri, Walid Al-Ahmad, Hassan Al-Tambakti, Ali Majrashi, Saud Abdulhamid, Nawaf Bushal, Mohammed Suleiman, Nasser Al-Dosari, Murad Hawsawi, Ziad Al-Jahni, Mohammed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dosari, Musab Al-Juwair, Sultan Mandash, Abdullah Al-Hamdan, Saleh Abu Al-Shamat, Abdulrahman Al-Aboud, Marwan Al-Sahafi, Saleh Al-Shehri, and Firas Al-Buraikan.
It is worth mentioning that the Saudi national team is in Group B of the FIFA Arab Cup Qatar 2025, alongside the teams of Morocco, the winner of the match between Oman and Somalia, and the winner of the match between Comoros and Yemen.
Infographic
The Green's Friendly Matches
Friday, 2025/11/14 Saudi Arabia - Ivory Coast Al-Inma Stadium in Jeddah
Tuesday, 2025/11/18 Saudi Arabia - Algeria Prince Abdullah Al-Faisal Stadium in Jeddah