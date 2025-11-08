عندما يكون الحديث عن ديربي المنطقة الغربية بين القطبين الاتحاد والأهلي هُنا يتوقف الحديث طويلاً كونه ديربي حتى وإن كان في مسابقة دوري روشن، إلا أنه بنظر المحبين المنتمين للناديين لا يقبل القسمة على اثنين وممنوع الهزيمة فيه.
ديربي الملايين الذي يساوي نجوم الفريقين فيه أرقاماً فلكية تركض داخل المستطيل الأخضر، يحتل فيه الاتحاد المركز الثامن برصيد 11 نقطة، والأهلي الخامس بـ13 نقطة.
فالقيمة السوقية تبلغ لمواجهة ديربي العروس 338.78 مليون يورو ما يعادل تقريباً (1.385 مليار ريال) بواقع 184 مليون يورو للأهلي أي «753.36 مليون ريال، و153 مليون يورو للاتحاد 625.77 مليون ريال، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».
قيمة أجانب الأهلي
يملك الأهلي قيمة سوقية أعلى من ناحية المحترفين الأجانب، حيث يتصدر الفرنسي إنزو ميلو قائمة الأعلى قيمة سوقية، إذ تبلغ قيمته 35 مليون يورو (153 مليون ريال سعودي)، فيما تبلغ قيمة المهاجم الإنجليزي إيفان توني 25 مليون يورو (109 ملايين ريال سعودي)، بينما يحتل الجناح البرازيلي جالينو المرتبة الثالثة بقيمة 24 مليون يورو (105 ملايين ريال سعودي)، وفي الخط الخلفي يبرز المدافع البرازيلي روجيه إيبانيز بقيمة 17 مليون يورو (74.3 مليون ريال سعودي)، والجزائري رياض محرز 12 مليون يورو،(52 مليون ريال سعودي) و الإيفواري فرانك كيسي 14 مليون يورو ( 61 مليون ريال سعودي).
قيمة اللاعبين المحليين
كما يملك الأهلي في تشكيلته عدداً من اللاعبين السعوديين ذوي القيمة السوقية الكبرى، يتقدمهم المهاجم السعودي فِراس البريكان، الذي تبلغ قيمته السوقية 4.5 مليون يورو (19.7 مليون ريال سعودي)، وفي دفاع الفريق، يأتي الظهير الأيمن علي مَجراشي بقيمة 900 ألف يورو (3.9 مليون ريال سعودي)، وبعده يأتي اللاعب زياد الجهني بقيمة 800 ألف يورو ( 3.5 مليون ريال سعودي).
كما تشمل القائمة الظهير الأيمن محمد عبد الرحمن بقيمة 550 ألف يورو (2.4 مليون ريال سعودي)، ثم الظهير الأيسر عبدالله العمار بقيمة 500 ألف يورو (2.2 مليون ريال سعودي).
قيمة أجانب العميد
ويمتلك الاتحاد مجموعة من الأسماء الأجنبية ذات القيمة السوقية المرتفعة، يتصدرهم الجناح الفرنسي موسى ديابي بقيمة 30 مليون يورو (131.4 مليون ريال سعودي)، كأعلى محترف في صفوف العميد.
ويليه الجناح البرتغالي روجر فيرنانديز بقيمة 22 مليون يورو (96.3 مليون ريال سعودي)، بعد بروزه اللافت منذ انضمامه، وفي خط الوسط، يأتي البرازيلي فابينيو بقيمة تبلغ 15 مليون يورو (65.7 مليون ريال سعودي).
كما يظهر الجناح الهولندي ستيفن برجوين ضمن القائمة بقيمة 14 مليون يورو (61.3 مليون ريال سعودي)، ثم المالي محمدو دومبيا بقيمة 9 ملايين يورو (39.4 مليون ريال سعودي).
واللاعب الفرنسي كريم بنزيما 7 ملايين يورو (30 مليون ريال سعودي).
المحليون في الاتحاد
ويعتمد الاتحاد على مجموعة من الأسماء المحلية ذات القيمة السوقية العالية، يتصدرهم لاعب الوسط فيصل الغامدي بقيمة تبلغ 1.5 مليون يورو (6.6 مليون ريال سعودي)، الذي يعد الأغلى بين العناصر المحلية في صفوف العميد، ويليه كلٌّ من المدافعَين مهند الشنقيطي وسعد الموسى، بقيمة سوقية تبلغ 1.2 مليون يورو لكل منهما (5.3 مليون ريال سعودي).
كما يبرز الجناح عبدالرحمن العبود بقيمة 1 مليون يورو (4.4 مليون ريال سعودي)، ثم الظهير الأيمن فواز الصقور بقيمة 650 ألف يورو (2.85 مليون ريال سعودي).
