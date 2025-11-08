تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند تمام الساعة 8:30 من مساء اليوم (السبت) لمتابعة ديربي جدة الشهير بين الاتحاد والأهلي في ختام لقاءات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين.



فارق النقطتين يشعل الديربي



في قمة لقاءات الجولة الثامنة يدخل الاتحاد صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء سعياً لتعديل أوضاعه في الدوري لا سيما بعد المعنويات العالية التي اجتاحت الفريق بتأهله لربع نهائي كأس الملك وتحقيق فوزه الثاني آسيوياً والعودة التاريخية بالتعادل 4/ 4 مع مضيفه الخليج في الجولة الماضية بعد أن كان متأخراً برباعية نظيفة، فيما يدخل الأهلي هذا اللقاء بحثاً عن الخروج بنتيجة إيجابية للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم ومواصلة نتائجه المميزة في جميع المسابقات، إذ تأهل لربع نهائي كأس الملك، وواصل تفوقه الآسيوي بفوزه على السد القطري واحتلاله المركز الثاني.



موقف الفريقين قبل الديربي



يدخل الاتحاد هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 15 وعليه 13 هدفاً، فيما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات ولم يخسر وله من الأهداف 9 وعليه 5 أهداف.



تاريخ مواجهات الفريقين



يتفوق الاتحاد تاريخياً على جاره الأهلي، إذ لعب الناديان العملاقان 98 مواجهة في الدوري السعودي لكرة القدم، وفاز الاتحاد في 34 مواجهة مقابل 32 لقاءً للأهلي، بينما تعادلا في 32 مباراة، وسجل الاتحاد 138 هدفاً مقابل 133 هدفاً للأهلي.



أبرز اللاعبين وهدافو الفريقين



رغم غياب البرازيلي فابينيو إلا أن الاتحاد يملك أسماء قادرة على تحقيق الفوز لا سيما رباعي الهجوم ويتقدمهم القائد كريم بنزيما (3 أهداف)، والهولندي ستفين بيرجوين (3 أهداف)، وموسى ديابي وحسام عوار، كما يبرز الحارس رايكوفيتش والمدافع دانيلو بيريرا، بالإضافة لنحلة وسط الاتحاد نغولو كانتي.



وفي الجانب الآخر يملك الأهلي أسماء بارزة ومتألقة يتقدمهم الإنجليزي إيفان توني (5 أهداف)، وفراس البريكان (هدفين) ورياض محرز وفرانك كيسيه، ويبرز كذلك الحارس إدوارد ميندي وقلبا الدفاع ديميرال وإيبانيز، بالإضافة للثنائي إنزو ميلوت والعائد من الإصابة جالينو.



انفوجرافيك



موقف الفريقين في جدول الدوري:



الترتيب



الاتحاد 8



الأهلي 5



النقاط



الاتحاد 11



الأهلي 13



الفوز



الاتحاد 3



الأهلي 3



التعادل



الاتحاد 2



الأهلي 4



الخسارة



الاتحاد 2



الأهلي 0