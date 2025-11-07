في أقل من 24 ساعة على صدوره مساء الخميس 6 نوفمبر 2025، تجاوز بيان نادي النصر حاجز 11,700,000 مشاهدة عبر جميع حساباته الرسمية الناطقة بالعربية والإنجليزية وسط تفاعل جماهيري وإعلامي غير مسبوق، مع توقعات بأن تتخطى المشاهدات 15,000,000 خلال 72 ساعة، ليصبح أحد أكثر البيانات الرياضية السعودية تداولًا هذا الموسم.



البيان، الذي أكّد رفض النصر لأي تعديل في أنظمة تسجيل اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا خلال الموسم الحالي، حصد أكثر من 16,000 إعجاب، و10,000 إعادة نشر، و17,000 اقتباس، ما يعكس قوة حضور النادي في المشهدين الرياضي والقانوني.



من جانبه، أوضح المستشار القانوني أحمد الأمير خبير أنظمة محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يملك الحق القانوني في تعديل لوائح التسجيل منتصف الموسم 2025–2026، مشيرًا إلى أن التعميم الصادر في يونيو 2025 يُعد إطارًا ملزمًا لجميع الأطراف.



وأكد «الأمير» أن أي تعديل في هذا التوقيت يُعد مخالفة صريحة لمبادئ دولية مثل الاستقرار التشريعي، حماية التوقعات المشروعة، منع التناقض في المواقف، وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن «أي تعديل خلال الموسم يُفقد القرارات مشروعيتها القانونية».



