شارك ثلاثة حكام سعوديين في منافسات بطولة العالم للدراجات الحضرية 2025 المقامة حاليًا في بوليفارد سيتي بالرياض، وذلك ضمن برنامج تطوير الكوادر الوطنية الذي ينفذه الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات (UCI).



وجاءت مشاركة الحكام السعوديين محمد النخلي، وباسم الأحمدي، وعبدالله الخضير؛ بهدف إكسابهم الخبرة الميدانية والاطلاع على أحدث النظم والتحكيمات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي في البطولات الحضرية، تمهيدًا لتأهيلهم للمشاركة في إدارة منافسات النسخة القادمة من البطولة.



وشهد البرنامج حضورًا فاعلًا للحكام السعوديين في المنافسات بفئاتها الثلاث، إلى جانب مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية مع خبراء التحكيم الدوليين، إذ ركزت على تطبيق اللوائح الحديثة واستخدام التقنية في تقييم الأداء.