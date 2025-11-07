كرّم رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز بن علي الشهراني، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، لاعب المنتخب السعودي للدراجات طه الخليفة، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في سباق الفردي العام لمسافة (99.06) كيلومتر، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي أُقيمت أخيرًا في العاصمة البحرينية المنامة، أول ميدالية «آسياد» في تاريخ الدراجة السعودية.



وجرى التكريم على هامش بطولة العالم للدراجات الحضرية 2025 المقامة حاليًا في الرياض، إذ ثمّن الشهراني الإنجاز التاريخي الذي حققه الخليفة، مؤكدًا أن ما قدمه اللاعب يعكس تطور رياضة الدراجات في المملكة، إحدى ثمرات الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.



وأشار إلى أن وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي للدراجات، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواهب الشابة من خلال تمكينها للمنافسة القارية والعالمية، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز حافز لجميع لاعبي المنتخب لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج المشرفة في البطولات القادمة.