كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، عن موعد ومكان حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء 2025.

وأوضح «كاف» في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الحفل سيقام يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري في العاصمة المغربية «الرباط»، وسيبدأ في تمام السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

واختار الاتحاد الأفريقي 10 مرشحين في كل فئة، استناداً إلى أدائهم في مختلف المنافسات، وستُقلَّص كل قائمة إلى ثلاثة مرشحين فقط، تمهيداً لإعلان الفائزين.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب

أندري فرانك زامبو أنغيسا (الكاميرون/نابولي) - فيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية/بيراميدز) - محمد صلاح (مصر/ليفربول) - دينيس بوانغا (الغابون/لوس أنجلوس إف سي) - سيرهو غيراسي (غينيا/بوروسيا دورتموند) - أشرف حكيمي (المغرب/باريس سان جيرمان) - أسامة لمليوي (المغرب/نهضة بركان) - فيكتور أوسيمين (نيجيريا/غلطة سراي) - إيليمان نداي (السنغال/إيفرتون) - باب ماتهار سار (السنغال/توتنهام هوتسبير).

أفضل حارس مرمى

أندري أونانا (الكاميرون/طرابزون سبور) - فوزينها (الرأس الأخضر/تشافيز) - أحمد الشناوي (مصر/بيراميدز) - منير محمدي (المغرب/نهضة بركان) - ياسين بونو (المغرب/الهلال) - ستانلي نواكاليي (نيجيريا/تشيبـا يونايتد) - إدوارد ميندي (السنغال/الأهلي) - مارك ضيوف (السنغال/تينغيث) - رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا/ماميلودي صن داونز) - أيمن دحمان (تونس/النادي الصفاقسي).

أفضل لاعب داخل القارة

إسماعيل بلقاسمي (الجزائر/أهلي طرابلس) - بلاتي توري (بوركينا فاسو/بيراميدز) - إيسوفو دايو (بوركينا فاسو/نهضة بركان) - فيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية/بيراميدز) - محمد الشيبي (المغرب/بيراميدز) - إمام عاشور (مصر/الأهلي) - إبراهيم عادل (مصر/بيراميدز) - محمد حريمات (المغرب/الجيش الملكي) - أسامة لمليوي (المغرب/نهضة بركان) - شوماري كابونبي (تنزانيا/سيمبا).

أفضل مدرب

بوبستا (الرأس الأخضر) - حسام حسن (مصر) - كرونوسلاف يورتشيتش (بيراميدز) - سامي الطرابلسي (تونس) - روموالد راكوتوندراب (منتخب مدغشقر للمحليين) - معين الشعباني (نهضة بركان) - طارق السكتيوي (منتخب المغرب للمحليين) - وليد الركراكي (المغرب) - باب تياو (السنغال) محمد وهبي (منتخب المغرب تحت 20 سنة).

أفضل لاعب شاب

أشرف تابسوبا (بوركينا فاسو/ريال دو فاسو) - ألينهو حيدارا (كوت ديفوار/ماينز) - نواه صديقي (الكونغو الديمقراطية/سندرلاند) - عبدالله وزان (المغرب/أجاكس) - عثمان معما (المغرب/واتفورد) - حسام الصادق (المغرب/اتحاد تواركة) - دانيال باميي (نيجيريا/بريموريي) - موموه كامارا (سيراليون/مينيسوتا يونايتد) - مبكيزيلي مبوكازي (جنوب أفريقيا/أورلاندو بايرتس) - تايلون سميث (جنوب أفريقيا/كوينز بارك رينجرز).

أفضل منتخب

الجزائر - الرأس الأخضر - كوت ديفوار - مصر -غانا - منتخب المغرب تحت 20 سنة - المغرب - السنغال - جنوب أفريقيا - تونس.

أفضل نادٍ

شباب بلوزداد (الجزائر) - النادي الرياضي القسنطيني (الجزائر) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - بيراميدز (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا) - ستيلينبوش (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - سيمبا (تنزانيا).