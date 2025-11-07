بيان نادي النصر جاء بوصفه وثيقة قانونية واضحة، وجّهت رسالتها إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة الالتزام بلوائح التسجيل المعتمدة واحترام مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية.



البيان كشف قلق النصر من التحركات الخاصة بتعديل أنظمة تسجيل اللاعبين الأجانب تحت 21 عاماً أثناء الموسم، معتبراً أن ذلك يمسّ استقرار القوانين ويؤثر على نزاهة المنافسة ومصداقية الدوري.



النصر استخدم لغة دقيقة تُعبّر عن وعي إداري وقانوني، مؤكداً أن القواعد المنظمة للمسابقة لا تُغيَّر بضغط أو بقرارٍ متأخر، وأن حماية نزاهة الدوري واجب مؤسسي قبل أن تكون مسألة تنافسية.



المحامي سلمان الرمّالي أيّد مضمون البيان بقوله: «ندعم قانونياً موقف شركة النصر في تمسكها بلوائح التسجيل المعتمدة، فأي تعديل أثناء الموسم يُعد إخلالاً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في أنظمة الاتحاد السعودي والفيفا».



وأوضح الرمّالي أن احترام القوانين يمثل جوهر النزاهة الرياضية، وأن تغييرها خلال الموسم يضعف الثقة في المنظومة ويقوّض مبدأ الشفافية.



انفوجرافيك:



• العدالة وتكافؤ الفرص خط أحمر.



• إدارة اللعبة بالقانون لا بالمجاملة.



• النصر يحتفظ بحقوقه القانونية كاملة.



• الموقف يحظى بتأييد قانوني وتفاعل عالمي.