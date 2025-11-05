تمسك ممثل الوطن (الشباب) بحظوظه في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس اتحاد أبطال الخليج للأندية، بعد تعادله مع مضيفه الريان القطري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الأربعاء) على استاد سحيم بن حمد بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أبطال الخليج للأندية 2025.



سجّل الريان هدفه عن طريق اللاعب أندريه أمارو (د:43)، فيما أدرك الشباب التعادل (د:87) بواسطة قائده يانيك كاراسكو.



وشهد اللقاء سيطرة متبادلة وتمكن الريان من إحراز هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول برأسية متقنة من مدافعه البرتغالي أندريه أمارو (د:43)، وفي الشوط الثاني تلقى لاعب الشباب مبارك الراجح بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لاحتكاكه مع لاعب الريان روجر غيديس، ليكمل الشباب اللقاء بـ10 لاعبين، وكاد عبدالله معتوق يدرك التعادل للشباب بعد تسديدة أرضية قوية ارتطمت بالقائم، قبل أن يسدد يانيك كاراسكو كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الريان هدف تعادل للشباب (د:87)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.



وبهذه النتيجة رفع الريان رصيده إلى 5 نقاط متصدراً المجموعة الثانية مؤقتاً، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى نقطتين في المركز الرابع بعد خوض ثلاث جولات من منافسات البطولة.