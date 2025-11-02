حافظ فريق النصر على صدارته لترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة (21 نقطة)، وبرصيد 24 هدفاً (أعلى الفرق تسجيلاً)، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، عقب ختام مباريات الجولة السابعة بالدوري.



واستطاع الفريق النصراوي بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز السابع في دوري روشن، والانفراد بالصدارة، حينما قلب تأخره بهدف من أمام فريق الفيحاء إلى الانتصار بنتيجة 1/2، سجل كريستيانو رونالدو «الهدفين»، ليرفع رصيده التهديفي لثمانية أهداف، ويقلص الفارق لهدف واحد مع الثنائي النجم النصراوي جواو فيليكس ومهاجم الخليج جوشوا كينغ اللذين يتواجدان في صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف.



ويسير الفريق النصراوي مع المدرب البرتغالي جيسوس إلى الآن بنجاح نحو تحقيق لقب دوري روشن في الموسم الحالي، إذ استطاع التمسك بالصدارة، وصنع فريقاً رائعا قادراً على المنافسة على اللقب.



وسيحل الفريق النصراوي ضيفاً على نظيره نيوم، (السبت) القادم الساعة 4:50 مساء، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن.



من جهتها عبرت جماهير النصر عن سعادتها بالفريق الكروي، الذي يسير بالشكل الصحيح في دوري روشن، عقب تحقيق الانتصار السابع والوصول لنقطة 21 والانفراد بصدارة ترتيب فرق الدوري، وأشادت بالعمل الذي يقوم به المدرب جيسوس من خلال «روح الفريق الواحد»، ومعه النجوم العالميون يتقدمهم القائد كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، وكومان، وساديو ماني، واينيغوا مارتينيز، وبقية اللاعبين الأجانب، والنجوم المحليين، ورددت الجماهير: «النصر في الصدارة، وكل الأندية بعده»، متمنيةً أن تحتفل بلقب بطل الدوري نهاية الموسم الحالي.



