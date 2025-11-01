منتخب الناشئين يصل قطر استعداداً لمواجهة النمسا في كأس العالم

افتتح المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، اليوم (السبت)، تدريباته تحضيرًا لبدء منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.



واشتملت الحصة التدريبية مساء اليوم والتي أُجريت تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها تمارين استرجاعية.



ومن المقرر أن يفتتح أخضر تحت 17 عامًا مبارياته في كأس العالم بمواجهة منتخب النمسا على ملاعب أكاديمية إسباير تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء القادم.



يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة (الثانية عشر) في كأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.