ألغواسيل: الإصابات أثرت علينا.. وإنزاغي: الشباب فريق صعب

أعرب مدرب فريق الشباب إيمانول ألغواسيل عن تقديره لأداء لاعبي فريقه رغم خسارتهم أمام الهلال، مؤكداً أن المواجهة كانت مفيدة للفريق في إطار مرحلة البناء للمستقبل.



وبيّن أن فريقه قدّم أداءً جيداً وبذل اللاعبون جهداً كبيراً خلال مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن المباراة شكّلت تجربة مهمة ستُسهم في تطوير أداء الفريق خلال الفترة القادمة.



وأضاف أن فلسفة اللعب لم تعتمد على الاستحواذ بقدر ما ركزت على خلق الفرص، مؤكداً أن الشباب كانت له فرص أكثر من الهلال، وأن الفريق اختار أسلوب اللعب الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.



وأشار إلى أن الإصابات والغيابات أثرت في اختياراته الفنية، مبيناً أن اللاعب كاراسكو لم يتمكن من المشاركة لأكثر من نصف ساعة بسبب معاناته من الإنفلونزا يوم المباراة.



واختتم مدرب الشباب حديثه بالتأكيد على قوة فريق الهلال، موضحاً أن أي فريق يواجهه بأسلوب مفتوح يجد صعوبة كبيرة في مجاراته، مضيفاً أن فريقه كان قريباً من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.



من جانبه، أبدى مدرب فريق الهلال سيموني إنزاغي سعادته بالمستوى الذي قدّمه لاعبوه، مؤكداً أن الفريق ظهر بصورة مميزة أمام منافس منظم دفاعياً.



وأوضح إنزاغي في حديثه بعد المباراة أن الهلال قدّم أداءً متوازناً، مشيراً إلى أن الأهم في اللقاء هو الحفاظ على نظافة الشباك وعدم استقبال أي هدف، لافتاً إلى أن الشباب تكتل دفاعياً بشكل جيد ما جعل فرص التسجيل محدودة.



وأضاف أن اللاعب متعب الحربي شارك في مركز الظهير الأيمن رغم أنه يجيد اللعب في الجهة اليسرى، وقدم أداءً جيداً أمام فريق منظم يمتلك بعض المحاولات الهجومية غير الخطيرة.



وبيّن إنزاغي أن الفريق واجه صعوبة في خلق فرص كثيرة بسبب التنظيم الدفاعي للشباب، إلا أن لاعبي الهلال نجحوا في السيطرة على الكرة وبناء الهجمات بطريقة منظمة، مؤكداً أن الفريق تمكن من الحفاظ على تقدمه رغم النقص العددي بعد طرد اللاعب كوليبالي.



وأكد المدرب الإيطالي أن الفريق وصل إلى مستوى مميز من الأداء، مشيراً إلى أن الهلال خاض حتى الآن (12) مباراة، فاز في (10) منها وتعادل في 2، وهو ما يعكس السير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف الموسم.



واختتم إنزاغي حديثه بالإشارة إلى أن اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو شارك في التدريبات منذ يومين، وسيشارك ضمن قائمة الفريق في المواجهة القادمة أمام الغرافة القطري.