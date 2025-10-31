بعد غياب 158 يوماً.. عمر السومة يعود للتسجيل

بعد غياب امتد لـ 158 يوماً، عاد النجم السوري عمر السومة إلى هزّ الشباك مجدداً بعدما سجل اليوم أول أهدافه بقميص نادي الحزم في مرمى الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وكان آخر هدف للسومة بتاريخ 26 مايو 2025 عندما كان لاعباً في صفوف نادي العروبة في مواجهة القادسية، قبل أن يعود اليوم للتسجيل مع الحزم أمام الاتفاق، منهياً فترة صيام تهديفي استمرت لأكثر من 5 أشهر.



السومة رفع بهذا الهدف رصيده إلى 155 هدفاً في تاريخ مشاركاته في دوري روشن للمحترفين، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ البطولة، وكأحد أكثر اللاعبين الأجانب تأثيراً في المسابقة منذ انضمامه إليها عام 2014.



هدف السومة جاء في توقيت مهم لفريق الحزم الذي يسعى لتحسين نتائجه والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ منح الهدف دفعة معنوية كبيرة للفريق وجماهيره التي كانت تنتظر بصمته الأولى هذا الموسم.



وانضم السومة إلى الحزم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد موسم مميز مع العروبة، حيث ساهم بخبرته الكبيرة وأهدافه الحاسمة. واليوم يفتتح رصيده التهديفي مع الحزم في دوري روشن، في إشارة واضحة إلى جاهزيته ورغبته في استعادة تألقه.



ويُعد عمر السومة أحد أبرز المهاجمين في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ سبق له أن توّج بلقب الهداف 3 مرات متتالية مع النادي الأهلي، إلى جانب كونه من أكثر اللاعبين تحقيقاً للأرقام القياسية في تاريخ المسابقة.



عودة السومة للتسجيل بعد غياب دام 158 يوماً تعني الكثير للنجم السوري ولجماهيره، وقد تشكل بداية جديدة لمشواره مع الحزم نحو استعادة بريقه التهديفي الذي عُرف به خلال مسيرته الطويلة في الملاعب السعودية.