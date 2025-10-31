انقلاب كروي.. ميسي يتحدى لابورتا في انتخابات برشلونة

في خطوة غير مسبوقة تهزّ أروقة نادي برشلونة وتعيد رسم خارطة مستقبله، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميًا انخراطه في انتخابات رئاسة النادي الكاتالوني لعام 2026، في قرار وصفه محللون بأنه "زلزال رياضي وسياسي" داخل جدران كامب نو.

وأكد قائد برشلونة السابق أنه لن يمنح دعمه لأي مرشح "إلا إذا امتلك فرصًا حقيقية للفوز"، مشددًا على أن أي تحالف أو خطوة سيقوم بها ستكون "مدروسة بعناية لضمان عودة الاستقرار والمجد إلى برشلونة".

ويأتي هذا الإعلان وسط توتر واضح بين ميسي والرئيس الحالي خوان لابورتا، بعد أن اتهمه اللاعب بـ«خيانة الثقة» خلال صيف 2021، حين وعده بتجديد عقده قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة بسبب الأزمة المالية الخانقة التي عاشها النادي آنذاك.

ذلك القرار أجبر ميسي على الرحيل نحو باريس سان جيرمان في صفقة شكلت واحدة من أكثر اللحظات حزنًا في تاريخ البارسا وجماهيره.

وقال ميسي في تصريحاته الأخيرة: "تلك الوعود كانت كاذبة، والثقة التي بنيتها مع لابورتا تحطمت. واليوم أعود لأساعد النادي الذي أحب، لكن ليس على حساب الحقيقة".

وتشير تقارير صحفية إلى أن مجموعات من الإداريين السابقين وممثلين عن الجماهير تعمل على تشكيل جبهة موحدة ضد لابورتا، في محاولة لاستقطاب دعم ميسي الذي يُنظر إليه كرمزٍ قادرٍ على توحيد الصفوف وإعادة هيبة النادي المفقودة.

ويرى محللون أن دخول ميسي سباق الانتخابات قد "يقلب موازين القوى داخل برشلونة" وربما يُنهي حقبة لابورتا نهائيًا، بينما انقسمت الجماهير بين مؤيد يرى فيه "المنقذ التاريخي"، وآخرين يخشون من أن تؤدي عودته إلى تصعيد الانقسامات داخل البيت الكاتالوني.