نيوم يتألق ويكسب الخلود بثلاثية

كسب فريق نيوم مضيفه الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).



وجاءت أهداف اللقاء مبكرة، حيث افتتح الخلود التسجيل عن طريق اللاعب ندورام عند الدقيقة (5)، قبل أن يتمكن فريق نيوم من تعديل النتيجة سريعاً عن طريق اللاعب سعيد بن رحمة عند الدقيقة (8)، لتصبح النتيجة (1 - 1).



وعند الدقيقة (34) أحرز لاعب الخلود إيكونغ هدفاً بالخطأ في مرماه، ليمنح التقدم لفريق نيوم، الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف.



وفي الشوط الثاني، واصل نيوم تفوقه بإحراز الهدف الثالث عن طريق سعيد بن رحمة عند الدقيقة (66)، فيما سجل الخلود هدفه الثاني بواسطة اللاعب إنريكي عند الدقيقة (82).



وبهذا الفوز رفع فريق نيوم رصيده إلى (13) نقطة صاعداً إلى المركز السادس مؤقتاً، فيما بقي الخلود على رصيده السابق (9) نقاط في المركز التاسع.