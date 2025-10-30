استعداداً لكأس العرب..السعودية تواجه الجزائر وساحل العاج ودياً

يخوض المنتخب الوطني الأول مباراتين وديتين خلال فترة أيام «فيفا» في شهر نوفمبر القادم، وذلك ضمن معسكره الإعدادي الذي سيقام في جدة خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر إقامتها في ديسمبر القادم.



ويستضيف «الأخضر» منتخب ساحل العاج في لقاء ودي يوم الجمعة 14 نوفمبر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، فيما سيواجه منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر على الملعب ذاته.



يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جُزر القمر واليمن.