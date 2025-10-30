سقوط لاعب مغربي في الدوري الفرنسي

أثار لاعب وسط مارسيليا النجم المغربي بلال ندير، حالة من الذعر والقلق خلال مواجهة فريقه أمام أنجيه، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، بسقوطه أرضا بشكل مفاجئ دون أي احتكاك مباشر، وبدأ وكأنه فقد وعيه لحظة السقوط، ليجتمع حوله لاعبو الفريقين في حالة صدمة، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، إذ توقفت المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، لعدة دقائق، حيث هرع الفريق الطبي إلى ندير لتقديم الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.



وغادر اللاعب أرض الملعب محمولاً على محفّة في الدقيقة 89، وسط حالة من الذهول والقلق بين زملائه وأفراد الجهاز الفني.

من جانبه أكد نادي مارسيليا في بيان بثه على موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «x» أن الحالة الصحية لبلال ندير مستقرة وجيدة، لكنه لا يزال يخضع لـ«فحص طبي شامل»، وأوضح النادي أن «بلال ندير» لم يفقد وعيه أثناء الحادث، مشيراً إلى أن جميع علاماته الحيوية كانت طبيعية، ومؤكداً أن حالته الصحية جيدة، وأضاف البيان أن النادي سيصدر بياناً جديداً فور توفر معلومات إضافية.