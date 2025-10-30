بسبب الديون.. ملعب «الماراكانا» معرّض للبيع

تُفكّر سلطات مدينة ريو دي جانيرو في بيع ملعب ماراكانا التاريخي، أحد أشهر الملاعب في العالم ومسرح انتصارات المنتخب البرازيلي العديدة، وفقاً لتقرير «ليكيب» الفرنسيّة.



يأتي هذا القرار في ظل ديون كبيرة على المدينة تجاه الحكومة الفيدرالية، حيث يُنظر إلى عملية البيع كوسيلة لتخفيف الأعباء المالية. يُذكر أن الملعب الذي يحمل اسم الحي الذي يقع فيه افتُتح عام 1950 استعداداً لكأس العالم، وشهد المباراة النهائية بين البرازيل وأوروغواي بحضور جمهور قياسي بلغ 199,854 متفرجاً، ما جعله رمزاً تاريخيّاً لكرة القدم البرازيلية.



كما استضاف الملعب نهائي كأس العالم 2014 وحفل الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية 2016 وكوبا أمريكا 1989، 2019، و2021.