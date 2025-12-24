أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو منسوبة إليها، تبين أنها مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحتوي على محتوى خادش للحياء.

وكلفت هيفاء محاميها بمتابعة البلاغات، إذ أكدت تقارير فنية متخصصة أن جميع المواد المتداولة مفبركة بالكامل.

مباحث الإنترنت تفحص

من جانبها، طالبت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المحتوى وتحديد المسؤولين عن إدارة الحسابات و«الجروبات» التي نشرت المواد المفبركة، تمهيداً لمساءلتهم قانونياً. كما طالبت بعرض الروابط الإلكترونية محل البلاغ على إدارة تكنولوجيا المعلومات بمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية للفحص الفني.

«ديو» بعنوان «يا أحمد»

على صعيد فني، طرحت هيفاء أخيراً ديو غنائياً بعنوان «يا أحمد» مع الفنانة بوسي، وهو الأغنية الدعائية لفيلم «أحمد وأحمد» بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق، وإنتاج حمدي بدر.

شكر للجمهور السعودي

وكانت هيفاء وهبي قد أعربت سابقاً عن امتنانها لجمهورها السعودي بعد النجاح الكبير لحفلها بمهرجان «واو» بالرياض، مشيدة بمحبة الجمهور وحفاوة الإعلام السعودي والمتابعة الراقية التي حظيت بها طوال الحفل.