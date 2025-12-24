حقق النجم المصري محمد صلاح رقماً تاريخياً بعدما سجل هدفاً حاسماً في فوز منتخب بلاده على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، أمس الأول (الإثنين) في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وأحرز صلاح هدفه في الدقيقة 90+1، بتسديدة دقيقة داخل منطقة الجزاء، ليمنح المنتخب المصري الانتصار الأول في البطولة القارية.

أول مصري يسجل في 5 نسخ

وبحسب حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع «فيسبوك»، أصبح صلاح أول لاعب مصري يسجل في خمس نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية، بعد أن هز الشباك في نسخ 2017 و2019 و2021 و2023 و2025.

يُذكر أن هدف صلاح ضد زيمبابوي هو الثامن له في 20 مباراة خاضها في تاريخ البطولة.

حلم «الثامنة»

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، وكان آخر تتويج عام 2010 تحت قيادة المدير الفني الأسطوري حسن شحاتة.

ويطمح «العميد» حسام حسن في قيادة المنتخب المصري نحو استعادة الأمجاد وإضافة البطولة الثامنة إلى خزائن الكرة المصرية.