تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الأحد)، من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال دعم بلاده وتضامنها مع المملكة، مشددًا على رفض سورية لأي انتهاك لسيادة المملكة أو المساس بأمنها واستقرارها.