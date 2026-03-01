تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الأحد)، من الرئيس السوري أحمد الشرع.
خلال اتصال بولي العهد.. الرئيس السوري: نرفض المساس بأمن المملكة واستقرارها
1 مارس 2026 - 02:44 | آخر تحديث 1 مارس 2026 - 02:44
ولي العهد والرئيس السوري. (أرشيفية)
«عكاظ» (جدة)
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الأحد)، من الرئيس السوري أحمد الشرع.
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman received a phone call today (Sunday) from Syrian President Ahmad al-Shara.
During the call, they discussed the military escalation occurring in the region.
The Syrian president emphasized his country's support and solidarity with the Kingdom, stressing Syria's rejection of any violation of the Kingdom's sovereignty or any threat to its security and stability.