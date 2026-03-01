تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.
وجرى خلال الاتصال إدانة واستنكار الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولة الكويت وعددًا من دول المنطقة، والتي تقوض الأمن والاستقرار، والتأكيد على التضامن والوقوف بتسخير كافة الإمكانات في كل ما يُتخذ من إجراءات.
وزير الدفاع ونظيره الكويتي: الهجمات الإيرانية تُقوّض الأمن والاستقرار
1 مارس 2026 - 02:56 | آخر تحديث 1 مارس 2026 - 02:56
وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
«عكاظ» (جدة)
تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.