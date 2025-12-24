دخل نجم نادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، في إطار سعيه لتدعيم خط وسط الفريق.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن اسم روبن نيفيز طُرح على طاولة إدارة ريال مدريد كحل محتمل للمشكلة التي يواجهها المدرب تشابي ألونسو، المتمثلة في افتقار الفريق إلى لاعب وسط قادر على تنظيم الأداء وقيادة نسق اللعب.

القطعة الناقصة في تشكيلة ألونسو

وأضافت الصحيفة أن الثنائي فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني يمتلكان الجودة والقوة البدنية والقدرة على التحمل، لكنهما يفتقران إلى الوعي التكتيكي اللازم لإدارة وسط الملعب، في حين لم ينجح داني سيبايوس في استغلال الفرص التي حصل عليها من المدرب.

ذكرى مواجهة الهلال والريال

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن نيفيز ليس غريباً على تشابي ألونسو ولا على جماهير ريال مدريد، إذ سبق أن واجه الهلال الفريق الملكي في كأس العالم للأندية 2025، وقدم اللاعب البرتغالي أداءً لافتاً، تُوِّج بتسجيله هدف الهلال في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).

عقد نيفيز «عامل حاسم»

ويُعد العامل الأهم بالنسبة لريال مدريد هو الوضع التعاقدي للاعب، إذ إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز لا يُفضل دفع مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً أن عقد نيفيز ينتهي بنهاية الموسم القادم، ما يتيح له الانضمام إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» في صفقة انتقال حر.

ريال مدريد يفضل الانتظار

وأوضحت «سبورت» أن ريال مدريد لا يفكر -من حيث المبدأ- في التعاقد مع نيفيز خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم أن نادي الهلال قد يكون منفتحاً على التفاوض بشأن رحيله في يناير، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده الحالي.

وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة المحتملة في حال الانتقال الشتوي قد تراوح بين 15 و20 مليون يورو، مع ورود اسم مانشستر يونايتد ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

تصريحات سامي الجابر

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات أسطورة الهلال سامي الجابر، التي أكد خلالها قناعته بأن نيفيز سيغادر الدوري السعودي للمحترفين من أجل العودة إلى أوروبا.

وقال الجابر: «أخشى أن ينتقل نيفيز من الهلال إلى ريال مدريد مجاناً عند انتهاء عقده مع الفريق بنهاية هذا الموسم».

وأضاف: «هناك أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في التعاقد مع نيفيز، والعقود المعروضة عليه تمتد لثلاث سنوات، أي حتى يبلغ 31 عاماً، وريال مدريد أحد هذه الأندية، وأنا متأكد من وجود أندية أخرى ترغب في ضم نيفيز».