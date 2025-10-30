في إنجاز تاريخي غير مسبوق، نجح نجم نادي القادسية ولاعب المنتخب السعودي للجودو محمد عسيري، في إهداء الوطن أول ميدالية آسيوية في تاريخ رياضة الجودو السعودية، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في منافسات وزن 55 كجم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين 2025.



وجاء إنجاز عسيري بعد مشوار حافل بالمنافسة، بدأه بتجاوز لاعب هونغ كونغ في دور الـ16، ثم الفوز على لاعب طاجيكستان في ربع النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة أمام لاعب كازاخستان في نصف النهائي، ليعود بقوة ويظفر بالفوز على نظيره التايلندي في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وشهدت مراسم التتويج حضور وتكريم الفائزين من قبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، الذي قلّد الأبطال الميداليات تقديرًا لإنجازهم.



من جهته، أبدى البطل محمد عسيري سعادته الغامرة بالإنجاز التاريخي، قائلًا: «الحمد لله أولًا وأخيرًا على هذا الإنجاز الذي أهديه لوطني الغالي وقيادتنا الرشيدة، ولوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على دعمهم المتواصل، ولنادي القادسية الذي كان دائمًا بيتي الأول والداعم لمسيرتي». وأضاف: «هذه الميدالية ليست نهاية الطريق، بل بداية لمستقبل أكبر للجودو السعودي».