طائرة الزعيم وصلت.. وتستعد لنقل الفريق

في خطوة تعكس التميز والريادة، أعلن الهلال طائرته الخاصة بالتعاون مع شركة طيران ناس، جاء ذلك عبر تغريدة في حسابه بمنصة «إكس»، وكتب في هذه التغريدة: «سبحان الذي سخر لنا هذا»، مع صورة الطائرة بشعار الهلال. الطائرة من طراز «إيرباص A320neo»، وتتميز بألوان النادي (الأزرق والأبيض)، وستُستخدم لتأمين رحلات الفريق الداخلية والخارجية خلال المواسم الرياضية القادمة، ضمن شراكة إستراتيجية ممتدة حتى عام 2029.



وكانت شركة طيران ناس كشفت الطائرة رسميًا يوم الأحد 27 أكتوبر 2025، من خلال فيديو قصير على حسابها في «إكس» يظهر الطائرة وهي تحلق في السماء، مع شعار الهلال. ووصلت الطائرة إلى مطار الرياض صباح اليوم في رحلتها رقم «XY-HFC»، كما أكدت الشركة في تغريدة رسمية.



وبهذا يكون الهلال أول نادٍ سعودي يحصل على طائرة مخصصة بشعاره، مما يعزز من قدراته اللوجستية في المنافسات المحلية والدولية، مثل كأس العالم للأندية التي شارك فيها أخيرا.



وقد أثار هذا الإعلان تفاعلا واسعا على منصة «إكس»، حيث وصفها مشجعو الهلال بـ«التميز الجديد»، و«الفخامة»، مع تغريدات مثل: «عز وفخامة وشموخ»، و«أول نادٍ عربي بطائرة خاصة تحمل شعاره»، و«ما شاء الله تبارك الرحمن يستاهل الزعيم دائمًا في المقدمة». وهذه الرعاية تأتي في سياق تطور الهلال كأحد أبرز الأندية الآسيوية.