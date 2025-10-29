بعد خروج النصر من الكأس.. المالك لجماهير «الشمس»: أعتذر وانتم سندنا

في زمنٍ تتكاثر به الأصوات عند الفرح وتغيب عند الخسارة، اختار نائب رئيس المؤسسة غير الربحية في نادي النصر خالد وليد المالك، أن يتحمّل المسؤولية بشجاعةٍ نادرة بعد خروج النصر من كأس الملك أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وأن يتوجّه إلى جماهير ناديه بوضوحٍ واحترام، قائلاً الكلمة التي غابت عن كثيرين: «أعتذر».



وقال: «الحمد لله على كل حال، أعتذر لجمهورنا الغالي الذي كان وما زال هو سندنا وخير من يدعمنا في كل وقت، أتفهم غضبكم وحرصكم على تحقيق كل البطولات، وهو ما يعكس طموحكم وطموحنا في خدمة الكيان».



ثم تابع مؤكداً ثقة الإدارة بالفريق: «الفريق قدّم مستويات رائعة ويتصدر الدوري، وخسارة مباراة لا تنقص من قيمته، وأمامنا استحقاقات قادمة، وأنتم خير من يدرك أهمية الوقوف خلف نصركم في هذا التوقيت، ونسأل الله التوفيق».



موقف المالك حمل معاني الوفاء والانتماء، إذ واجه الغضب الجماهيري بكلمةٍ مسؤولة وممارسةٍ واعية لثقافة الاعتراف وتحمل المسؤولية، واختار أن يكون قريباً من المدرّج بروحٍ نصراويةٍ صادقة تعبّر عن احترام الجمهور، وإدراك أهمية التواصل معه في كل الظروف.