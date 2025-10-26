أعلن الهلال رسمياً تجديد عقد اللاعب الصربي سيرجي سافيتش لاعب الوسط الدولي (الرقيب)، حتى يونيو 2028. يأتي هذا التجديد لمدة موسمين إضافيين، ما يعني استمرار «الرقيب» مع الهلال ثلاثة مواسم أخرى على الأقل، بعد انتهاء عقده الحالي في يونيو 2026. وكان الهلال قد نشر فيديو قصيراً عبر حسابه في منصة «X» يحمل شعار «مهمة الرقيب مستمرة حتى 2028» مع لقطات من أداء سافيتش في الملعب، ما جعل الجماهير تتفاعل تفاعلاً كبيراً، إذ تجاوزت «الإعجابات» 11 ألفاً خلال دقائق قليلة.



يذكر أن إدارة الهلال بدأت المفاوضات الرسمية في منتصف أكتوبر 2025، بناء على توصية المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، بهدف قطع الطريق على الأندية التي تريد التعاقد معه. وكان سافيتش قد انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادماً من لاتسيو مقابل 40 مليون يورو، وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري مرتين متتاليتين، إضافة إلى دور قوي في دوري أبطال آسيا، وهذا التجديد يعزز استقرار الهلال أمام الاستحقاقات القادمة.