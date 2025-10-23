اللقاء السابع بينهما.. لمن يذهب؟

بعيداً عن كلاسيكو السعودية المنتظر والمتابع من كافة أنحاء العالم الذي سيجمع فريقي الاتحاد والهلال لحساب الجولة السادسة ضمن مباريات دوري روشن السعودي الذي سيقام على ملعب الإنماء.. سيكون هناك تحدٍ خاص بعيداً عن التنافس الكبير بين الفريقين والجماهير وكافة محبي الأصفر والأزرق، ألا وهو المدير الفني للعميد سيرجيو كونسيساو، وللزعيم سيموني إنزاغي، إذ جمعتهما مواجهات مباشرة خارج إطار الدوري السعودي الذي سيكون لقاء اليوم الأول بينهما على الصعيد المحلي.



فالفريقان يعرفان بعضهما جيداً من خلال المواجهات التي كانت تقام أوروبياً، ويطمح كل منهما الفوز على الآخر، ومنح الفريق العلامة الكاملة.



كلاسيكو الجمعة سيكون السابع الذي يجمع البرتغالي كونسيساو والإيطالي إنزاغي، حيث سبق أن التقيا في ست مباريات، كان لنصيب الأول انتصاران وخسارة وتعادلا في ثلاث مواجهات.