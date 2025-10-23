قبل «الكلاسيكو» بـ 24 ساعة.. الهلال يتعرض لصدمة

من المتوقع أن تكون مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد كالعادة مليئة بالإثارة والندية مصحوبة بالمتعة الكروية، والقوة على أرضية الملعب، نظراً لوجود كوكبة من النجوم العالميين في صفوف الفريقين قادرين على إحداث الفارق الفني خلال مجريات اللقاء.



هذا وسيفتقد الهلال إلى خدمات قائده سالم الدوسري خلال هذه المواجهة، نتيجة عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، ويُعتبر الدوسري حاليًا أكثر لاعب في صفوف الفريقين من حيث الإسهام التهديفي خلال مباريات الكلاسيكو، حيث أحرز اللاعب 11 هدفًا و7 تمريرات حاسمة، في 35 مباراة سابقة أمام الفريق الاتحادي في كل البطولات.



وقبل هذا اللقاء، استطاع «التورنيدو» الفوز في 22 مباراة، خلال 35 مواجهة سابقة، وحضر التعادل في 8 مناسبات، وبكل تأكيد ستفتقد الجماهير الهلالية لاعباً مميزاً في هذا الكلاسيكو الذي سيترك غيابه فراغاً كبيراً في خطة المدرب الإيطالي إنزاغي الذي هو بدوره سيدخل اللقاء بتوليفة مناسبة لكسب النقاط الثلاث.