ظهر النجم السعودي المحترف في فريق لانس سعود عبدالحميد لمدة 17 دقيقةً ضد فريق باريس إف سي، ضمن مباريات الجولة السادسة في الدوري الفرنسي، وشارك سعود عبدالحميد في الدقيقة 73 بديلًا لروبين أجويلار، وانتهت المباراة بانتصار لانس على ضيفه باريس إف سي 1/2 ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري.وتعتبر مشاركة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد السادسة في الدوري الفرنسي مع فريق لانس، إذ كانت (الأولى) أمام أولمبيك ليون، و(الثانية) ضد بريست، و(الثالثة ) أمام باريس، و( الرابعة) ضد ليل، و(الخامسة) أمام ستاد رين، و(السادسة) ضد باريس إف سي، ولم يشارك في مباراة واحدة أمام لوهافر.وتقدم لانس للمركز الرابع برصيد 16 نقاط في سلم ترتيب فرق الدوري الفرنسي.وسيواجه فريق لانس نظيره مارسيليا (السبت) القادم، الساعة 10:00 مساء، ضمن مباريات الجولة التاسعة في الدوري الفرنسي.