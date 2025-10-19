اشتعل سباق الهدافين في دوري روشن السعودي تاريخيا بعدما قلّص قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو الفارق مع كابتن فريق الهلال سالم الدوسري الفارق إلى هدف واحد فقط، بعد أن رفع رصيده إلى 79 هدفا مقابل 80 هدفا للدوسري بعد تسجيله في مرمى فريق الفتح ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.إذ لا يزال النجم سالم الدوسري متقدما بهدف في قائمة الهدافين التاريخيين في المسابقة عن البرتغالي رونالدو، إلا أن اقتراب رونالدو يشعل المنافسة بين النجمين في الجولات القادمة بالدوري.ويترقب عشاق الدوري السعودي مواجهة الأرقام بين نجمي النصر والهلال، في سباق يعكس القيمة الكبيرة التي يضيفها رونالدو والدوسري لدوري روشن في الموسم الحالي.انفوجرافيكالهدافون التاريخيون لدوري روشن:- كابتن الهلال سالم الدوسري 80 هدفاً- قائد النصر كريستيانو رونالدو 79 هدفاً