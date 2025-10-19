انطلقت بطولة السعودية للفورمولا 4 في موسمها الثاني على حلبة البحرين الدولية بمشاركة 15 سائقاً من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 7 سائقات، و3 متسابقين سعوديين: عبدالله أيمن كامل، فارس أورجنجي، وفرح اليوسف.وتتألف البطولة من 5 جولات، يتضمن كل منها سباقين، تُقام الجولتان الأولى والثانية في البحرين، فيما تُقام الجولات الثلاث المتبقية على حلبة كورنيش جدة في المملكة العربية السعودية. وتتميز البطولة بأنها تُنظَّم تحت إشراف فريق واحد لجميع السيارات، ما يعني أن جميع السيارات متطابقة من حيث المواصفات، ولا يُسمح للسائقين بتعديل إعداداتها، ما يجعل المنافسة أكثر عدلاً ويُبرز مهارة السائقين.وفي السباق الأول، انطلق عبدالله أيمن كامل من المركز الثامن، وتمكّن من التقدّم ليُنهي السباق في المركز الرابع، مسجلاً أكبر عدد من المراكز المتقدمة خلال السباق. أمّا في السباق الثاني، فقد انطلق من المركز التاسع، وتراجع إلى المركز الأخير في اللفة الأولى بعد احتكاك في المنعطف الأول، لكنه عاد بقوة وتمكن من إنهاء السباق في المركز الثامن.وبعد ختام الجولة الأولى والثانية، يحتل عبدالله أيمن كامل حالياً المركز الثامن في الترتيب العام، مع طموحه لإنهاء البطولة ضمن المراكز الثلاثة الأولى.