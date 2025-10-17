«فيفا» يطلق النسخة الرابعة من دبلوم قانون كرة القدم

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النسخة الرابعة من دبلوم قانون كرة القدم (2026 -2027)، بعد النجاح الذي حققته النسخ الثلاث السابقة.ويهدف دبلوم «فيفا» في قانون كرة القدم إلى توفير معارف عملية متعلقة بأحدث المسائل القانونية للمسؤولين التنفيذيين في أقسام الشؤون القانونية والعاملين لدى الاتحادات الوطنية والقارية والدوريات والأندية ونقابات اللاعبين واللاعبات والوكلاء والمكاتب القانونية الخاصة في جميع أرجاء العالم.والنسخة الجديدة موجهة للمسؤولين عن الشؤون القانونية العاملين في المجال الرياضي الذين يرغبون في رفع مستوى معارفهم ذات الصلة بنطاق عملهم، مع الاطلاع بشكل شامل على أحدث القواعد والاتجاهات القانونية في عالم كرة القدم، وذلك من خلال دروس يقدمها خبراء مشهود لهم في شتى المجالات المتعلقة باللعبة.ويغطي الدبلوم 5 وحدات ويستمر على مدى 12 شهراً، حيث تستمر كل وحدة 4 أيام.وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن باب التسجيل في النسخة الرابعة من دبلوم «فيفا» في قانون كرة القدم مفتوح حتى الخامس عشر من يناير القادم.