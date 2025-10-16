الهلال يقطع الطريق ويرفض التفريط بنجومه

في ظل سعي إدارة نادي الهلال لاستقرار الفريق فنياً خلال مسابقات هذا الموسم، توصلت الإدارة برئاسة الأمير نواف بن سعد لاتفاق نهائي مع الحارس المغربي ياسين بونو، وزميله الصربي سافيتش لتجديد عقديهما لمدة موسمين، على أن يتم الإعلان قريباً عمن التفاصيل بعد مراجعة كافة العقود قانونياً.يذكر أن الهلال تعاقد مع«بونو» عام 2023 قادمًا من إشبيليه بـمبلغ 21 مليون يورو، و«سافيتش»، في العام نفسه قادمًا من لاتسيو مقابل 40 مليون يورو، إذ يعتمد مدرب الفريق «إنزاغي» في طريقة لعبه على منظومة جماعية متكاملة، بوجود «سافيتش و بونو»، ويعتبرهما ركيزة أساسية في أسلوبه، حيث يفضل بناء اللعب من الخلف، إذ يمتاز بونو بقدراته الممتازة في التمرير تحت الضغط، و دوره لا يقتصر على التصدي للكرات، بل يبدأ منه التنظيم الدفاعي، ويعتمد عليه في قراءة الهجمات المرتدة بفضل تمركزه المتقدم، و يشكل عنصر أمان للفريق بفضل هدوئه في المواقف الصعبة، فيما يعتبر «سافيتش» المحرك الرئيسي للعمق الهجومي، خاصة في التحولات من الدفاع للهجوم، وإنزاغي يمنحه حرية كبيرة في التقدم داخل منطقة الجزاء، كما كان يفعل معه في لاتسيو، ويعتمد عليه في الكرات الثابتة والتمريرات الطولية التي تكسر خطوط الخصم، وقوته البدنية تساعد في الضغط واسترجاع الكرة، ما يناسب أسلوب إنزاغي الذي يجمع بين الدفاع المنظَّم والهجوم المباغت.