ذهب الطائرة بين الهلال والأهلي

تُختتم مساء اليوم (الخميس) منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة في نسختها الـ35، على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، بإقامة مباراتين تحددان المراكز الأربعة الأولى.

ويواجه فريق الاتحاد نظيره العُلا عند الساعة الثالثة عصرًا في مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، تليها المباراة النهائية عند الساعة الخامسة مساءً، حيث يلتقي الهلال والأهلي في مواجهة جماهيرية مرتقبة لتحديد بطل البطولة.

وتتوج اليوم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز الفردية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة المكلّف وليد المقبل، وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولي الأندية المشاركة.

وفي إطار التحديثات الفنية والتقنية التي يشهدها الاتحاد، سيشهد اليوم الختامي تطبيق نظام «Video Challenge» للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الكرة الطائرة السعودية، حيث يُعد هذا النظام أداة مساعدة لحكام اللقاء في مراجعة اللقطات الحاسمة عبر تقنية الفيديو الفوري، بهدف تعزيز العدالة التحكيمية، ودعم قرارات الطاقم التحكيمي بدقة وشفافية، بما يعكس التقدم الذي يشهده الاتحاد على صعيد التنظيم والتقنية.

وكانت مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن قد أُقيمت اليوم، حيث تغلّب النصر على الابتسام بثلاثة أشواط دون مقابل ليحل في المركز السابع، فيما جاء الابتسام ثامنًا، في حين فاز الفتح على الخويلدية بالنتيجة ذاتها ليحرز المركز الخامس، ويحل الخويلدية سادسًا.