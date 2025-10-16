جدد نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط الأهلي النجم الإيفواري فرانك كيسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، كان كيسي على رادار يوفنتوس في الصيف الماضي، لكنَّه استمر مع الأهلي في نهاية المطاف، ومع ذلك، فقد جدد النادي الإيطالي اهتمامه بضم لاعب الوسط الإيفواري مجدداً في يناير القادم.

وأضافت الصحيفة أن عقد كيسي مع الأهلي يمتد حتى 2026، ويبدو أن «الراقي» مستعد لبيع اللاعب في يناير مقابل مبلغ منخفض، لتجنب رحيله مجاناً في الصيف القادم.

وتابعت أن كيسي يرغب في العودة إلى أوروبا مجدداً، لكنه ليس اللاعب الوحيد الذي يحظى باهتمام «البيانكونيري»، كما أن النجم الإيفواري، الذي يتقاضى 10 ملايين يورو من الأهلي، عليه قبول تخفيض كبير في راتبه من أجل تسهيل الصفقة، إذ لا يتقاضى أي لاعب في النادي الإيطالي أكثر من 6 ملايين يورو، باستثناء فلاهوفيتش.