رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كاس العالم 2026.وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية الثالث على التوالي، يعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور وتقدم في ظل الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة.كما هنأ لاعبي المنتخب السعودي والجهازين الفني والإداري ومسؤولي ومنسوبي القطاع الرياضي في المملكة كافة، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.