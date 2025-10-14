تترقب الجماهير الرياضية اللقاء الذي سيقام على ملعب «الإنماء» بجدة بين منتخبنا الوطني الأول والمنتخب العراقي اليوم، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ويدخل المنتخبانهذه المواجهه لحجز بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال العالمي، وخلال هذه السطور ترصد «عكاظ» القيمة السوقية لمنتخبنا السعودي والمنتخب العراقي وأغلى اللاعبين، قبل «الكلاسيكو» العربي المنتظر. وبحسب الأرقام والإحصاءات، فإن القيمة السوقية للاعبي الأخضر تُقدر بنحو 30.60 مليون يورو، ويأتي المهاجم فراس البريكان في صدارة أغلى لاعبي «الأخضر» بـ4.5 مليون يورو، ثم مصعب الجوير في المرتبة الثانية بـ4 ملايين يورو، يليه اللاعب سعود عبدالحميد المحترف بفريق لانس الفرنسي ثالثاً بـ3 ملايين يورو.في حين، تبلغ القيمة السوقية للاعبي المنتخب العراقي نحو 20.98 مليون يورو، ويأتي اللاعب زيدان إقبال في صدارة أغلى لاعبي العراق بـ4 ملايين يورو، ثم إيمار شير ثانياً بـ2.5 مليون يورو، ومهند علي في المركز الثالث بقيمة تصل إلى 1.2 مليون يورو.