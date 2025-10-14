تنتظر جماهير كرة القدم العربية المباراة الحاسمة التي تجمع بين منتخبنا الوطني السعودي أمام منتخب العراق، في الملحق الآسيوي المؤهل لمنافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.المواجهة ستكون في ملعب الإنماء بمدينة جدة، والتي ستحدد المتأهل عن المجموعة الأولى في الملحق الآسيوي المؤهل والتي تضم منتخب إندونيسيا أيضاً.وحقق منتخب الصقور الخضر الفوز في مباراته الأولى أمام نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-2. فيما نجح منتخب أسود الرافدين بالفوز بهدف دون مقابل أمام نظيره منتخب إندونيسيا.وحققت العراق لقب كأس آسيا الوحيد في تاريخها عام 2007 بالفوز 1-0 على السعودية بهدف يونس محمود، حيث يتفوق منتخب أسود الرافدين على المنتخب السعودي في تاريخ مواجهات المنتخبين.• تاريخ مواجهات المنتخبين- التقى المنتخبان في 37 مناسبة بجميع البطولات- يمثل المنتخب العراقي الرقم الأصعب في تاريخ المنتخب السعودي- سجل العراق 56 هدفًا كأكثر منتخب نجح في هز شباك الأخضر- سجل الأخضر 34 هدفًا أمام نظيره العراقي- حقق الأخضر الفوز في 11 مباراة- حقق المنتخب العراق الفوز 17 مرة- حسم التعادل 9 مواجهات بينهما