يخوض المنتخب السعودي لقاء مهماً ومصيرياً أمام العراق الساعة 9:45 من مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام لقاءات المجموعة الثانية للملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.يدخل المنتخبان السعودي والعراقي لخطف بطاقة التأهل المباشرة للمجموعة الثانية بعد فوزهما في لقائهما الأول على المنتخب الإندونيسي ليحصد كل منهما 3 نقاط. ويتصدر الأخضر السعودي منتخبات المجموعة بفارق الأهداف، إذ فاز 3/2، فيما فاز العراق 1/0. ويملك منتخبنا الوطني فرصتي الفوز أو التعادل للتأهل، فيما يملك المنتخب العراقي فرصة الفوز فقط لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.ويعتمد المدير الفني للمنتخب السعودي المدرب الفرنسي إيرفي رينارد على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود فراس البريكان في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي صالح أبو الشامات، ومصعب الجوير، والقائد سالم الدوسري، فيما يتواجد في حراسة المرمى نواف العقيدي، وأمامه رباعي الدفاع نواف بوشل، وجهاد ذكري، وحسان تمبكتي، ومتعب الحربي، وفي المحور الثنائي ناصر الدوسري، وعبدالله الخيبري. ويغيب عن التشكيلة الثنائي محمد كنو لحصوله على بطاقة حمراء في اللقاء السابق، وعبدالرحمن العبود لاستبعاده بسبب الإصابة.فيما يعتمد الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود مهند علي في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي إبراهيم بايش، ووشيركو كريم، وبشار رسن، وفي حراسة المرمى يتواجد جلال حسن، وأمامه رباعي الدفاع حسين علي، ومناف يونس، وريبين غريب، وميرخاس دوسكي، فيما يتواجد في منتصف الملعب كل من زيدان إقبال، وأمير العماري، ويغيب المدافع زيد تحسين لحصوله على بطاقة حمراء.انفوجرافيكمباراة اليومالسعودية - العراق9:45 مساء