تواجد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة بمنتخب العراق التي ستقام الثلاثاء عند تمام الـ9:45م على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام لقاءات المجموعة الثانية للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.والتقى وزير الرياضة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، نجوم منتخبنا الوطني قبيل بدء التدريبات، ووجه لهم بعض الكلمات التحفيزية، مؤكداً ثقته وثقة الجميع بهم في الوصول لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخ الرياضة السعودية.كما اجتمع وزير الرياضة بالجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، ووقف على آخر استعدادات الأخضر للقاء المهم، وشاهد جزءاً من تدريبات المنتخب السعودي برفقة المسحل.ويدخل منتخبنا الوطني لقاءه أمام العراق بفرصتَي الفوز أو التعادل للتأهل المباشر للمونديال، إذ يحتل الأخضر صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متفوقاً على وصيفه العراق بفارق الأهداف.